ÖSV-Adler holen beim Lahti-Teamspringen Platz zwei

Am Sonntag wird das Lahti-Wochenende mit einem Einzelbewerb von der Großschanze abgeschlossen, in der kommenden Woche geht es mit der Raw Air am Holmenkollen in Oslo weiter. Der dritte und letzte Männer-Teambewerb dieser Weltcup-Saison steigt am 23. März auf der Skiflug-Schanze in Planica.