Steu/Kindl holen sich den Gesamtweltcup

Thomas Steu und Wolfgang Kindl haben gleich in ihrer ersten gemeinsamen Saison den Gesamtweltcup bei den Doppelsitzern gewonnen. Das vor dieser Saison neu formierte ÖRV-Duo stand am Samstag beim finalen Bewerb in Sigulda schon vor dem zweiten Durchgang, in den sie als Viertbeste nach Lauf eins starten, als Gesamtsieger fest.