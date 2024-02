Rodeln: Steu/Kindl gewinnen Weltcup in Oberhof

Thomas Steu und Wolfgang Kindl haben auch den zweiten Doppelsitzer-Weltcup der Kunstbahnrodler in Oberhof gewonnen. So wie am vergangenen Wochenende setzten sich die Europameister am Samstag vor zwei deutschen Schlitten durch und bauten mit ihrem dritten gemeinsamen Weltcuperfolg ihre Führung in der Gesamtwertung aus. Selina Egle/Lara Kipp landeten bei den Frauen auf Rang vier.