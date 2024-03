ÖLV-Trio bei Hallen-WM in Glasgow in den Top Ten

Finale am Samstag

Nach einem erfolgreichen Protest kam Susanne Gogl-Walli ins 400-m-Finale am Samstag! Zunächst hatte sie Platz vier in ihrem Semifinale belegt und war out. Die Linzerin, die im Vorlauf mit 51,43 einen sensationellen ÖLV-Rekord aufgestellt hatte, wurde aber im Semifinale äußerst unfair von der Irin Sharlene Mawdsley (52,16) geschnitten. Nach 300 m hatte die Irin Susanne Gogl-Walli brutal behindert.