Salzburg gegen Austria Klagenfurt ab 17 Uhr LIVE

Red Bull Salzburg hat in seinem letzten Heimspiel des Grunddurchgangs der Fußball-Bundesliga die Klagenfurter Austria zu Gast. Der Respekt des Tabellenführers vor der unbequemen Truppe von Coach Peter Pacult ist groß. „Da arbeitet ein Trainerfuchs, der die Dinge immer wieder maximiert“, sagte RBS-Trainer Gerhard Struber am Freitag. So sind die Klagenfurter in dieser Saison außerhalb von Kärnten noch ungeschlagen und stehen erneut kurz vor dem Einzug ins Meister-Play-off.