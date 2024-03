Programm geändert! Kugel-Chancen für ÖSV gesunken

Da am Freitag auch das zweite und letzte Abfahrtstraining abgesagt wurde, findet an diesem Wochenende in Kvitfjell keine Abfahrt der alpinen Ski-Frauen statt. Am Samstag wird anstelle der geplanten Abfahrt ein zusätzlicher Super-G gefahren. Die Kugel-Chancen der ÖSV-Damen sind damit gesunken.