Fiat bringt Pandina und stellt einen Liebling ein

Die Kamera, genau genommen die Elektronik dahinter, steuert außerdem einen Spurhalter, die Verkehrszeichenerkennung und den Abstandstempomat. Und falls jemand auf die Idee kommt, sich in dem Winzling auf eine lange Reise zu begeben: ein Müdigkeitswarner ist ebenfalls an Bord. Zur Serienausstattung gehört zudem ein Zentraldisplay, das mit nur sieben Zoll Größe zu den Dimensionen des Stadtflohs passt, sich aber sehr gut ablesen lässt. Per USB-Kabel lässt sich ein Smartphone integrieren, sodass man nun auch im Panda per Apple Car Play oder Android Auto navigieren kann.