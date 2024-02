Mayr unter den Top acht? Spannung für Fuchs

Markus Fuchs hat in seinem Vorlauf um 13.58 Uhr sogar einer der Superstars dieser WM, Noah Lyles, neben sich. Der US-Boy war mit drei Goldmedaillen (100 m, 200 m, 4 x 100 m) der herausragende Athlet bei der Freiluft-WM in Budapest 2023. Fuchs, der sich zuletzt als Zweiter beim Hallen-ISTAF in Berlin in dieser Saison auf starke 6,60 verbessert hat, läuft auf Bahn 6, Lyles auf Bahn 4. Österreichs schnellster Mann hat durchaus die Chance, das Semifinale zu erreichen. Vielleicht verbessert er seine persönliche Bestmarke (6,59) oder knackt sogar den Rekord von Andreas Berger (6,56). Der später des Dopings überführte Berger hält diese Bestmarke seit 1988. Über 60 m der Männer findet am Freitag das Semifinale um 20.45 Uhr, das Finale um 22.45 Uhr statt.