Start für Mega-Kanal unter dem Wienfluss

Wenn am kommenden Montag auf der „Stadtwildnis“ bei der U4-Station Margaretengürtel die Baumaschinen auffahren, ist das der Startschuss für das größte Bauprojekt in der Geschichte der Wiener Kanalisation: das Graben eines riesigen Kanals unter dem Wienfluss, von Aufhof bis nach Margareten. Die „Krone“ war bei der Präsentation des Monsterprojekts dabei. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.