Bayern: Das sagt Freund zur Eberl-Verpflichtung

Auch Eberl betonte bei seiner Antritts-Pressekonferenz: „Hierarchien spielen in meiner Welt keine Rolle. Man wolle „zusammen das Beste für Bayern München herausholen“. Er allein sei „kein Heilsbringer“, stellte er schnell fest. „Ich bin einer, der sehr gut in einem Team arbeiten kann. (…) Ich brauche die Expertise der Menschen um mich herum.“ Eberl und Freund sollen in Zukunft gemeinsam an einem Strang ziehen und den sportlichen Erfolg wieder ankurbeln. Sowohl in der Profi-Mannschaft als auch in der Jugend.