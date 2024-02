Drama bei 6:2-Gala: City-Kicker trösten Grealish

Show von Haaland und De Bruyne

Zum Sportlichen: Dank fünf Toren von Erling Haaland zog Manchester City ins FA-Cup-Viertelfinale ein. Der Norweger traf beim 6:2 des Titelverteidigers gegen Luton Town in der 3., 18., 40., 55. und 58. Minute und schrieb dabei in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick an. Haalands erste vier Treffer bereitete jeweils Kevin De Bruyne vor. Das Verletzungsdrama um Grealish trübte jedoch die Freude.