Krimi! Ofner ringt Nummer 493 der Welt nieder

Sebastian Ofner hat nach zuletzt vier Auftakt-Niederlagen auf der ATP-Tour in Folge den ersten Sieg gefeiert. Der 27-jährige Steirer setzte sich in der Nacht auf Dienstag (MESZ) beim ATP500-Turnier in Acapulco auf Hartplatz nach drei Stunden gegen den mit einer Wildcard versehenen Mexikaner Ernesto Escobedo mit 6:7(7), 6:4 und 7:6(4) durch.