„Lächeln viel“: Der nächste Schachzug von Red Bull

Red Bull Racing gegen den Rest: Nach der Rekordsaison mit 21 Siegen in 22 Rennen ist der Austro-Rennstall mit Sitz in Großbritannien auch in der kommenden Formel-1-Saison der große Gejagte. Triple-Weltmeister Max Verstappen gilt es wieder zu schlagen, die erste Gelegenheit bietet sich beim Auftakt am Samstag (16 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Bahrain. Trotz der Dominanz im Vorjahr hat Red Bull seinen RB20 sichtlich modifiziert und die Konkurrenz wohl weiter abgehängt.