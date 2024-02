Warum die putzigen Biber auch gefährlich sind

Seine immer größer werdende Not hat Landwirt Andreas Draxler mit den streng geschützten Nagern. Denn neben seinen Feldern lebt seit etwa fünf Jahren eine Biber-Familie, die das Erdreich unterminiert und Bäume weg raspelt. Warum das in Niederösterreich immer mehr zum Problem werden könnte und was die Naturschutzbehörde entgegenhält.