Chef-Trick: 56 Millionen-Betrug erneut vor Gericht

Verdächtiger in Israel in Fälscherwerkstatt gefasst

Der Angeklagte wurde am Montag vor genau fünf Jahren von österreichischen und israelischen Polizisten in Aschdod in Israel festgenommen. Dort saß er sieben Monate in Haft, bevor er nach Österreich ausgeliefert wurde. Er soll ein Unternehmen geleitet haben, das im Internet mit dem Verkauf von Firmen und Bankkonten beschäftigt war. Dieses Unternehmen soll er mit gefälschten Ausweisen gegründet haben.