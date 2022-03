Chef-Betrug: Zeugen wurden bei E-Mails skeptisch

Ein Mega-Prozess um weltweiten Betrug und Geldwäsche, bei dem österreichische Firmen um 56 Millionen Euro gebracht wurden, ging am Dienstag am Grazer Straflandesgericht in die nächste Runde. Erste Zeugen schilderten, wie professionell die „falschen Chefs“ vorgingen. Der Angeklagte streitet weiter alles ab.