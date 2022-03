FACC-Betrug ist Thema bei Grazer Geldwäscheprozess

CEO-Betrugsmasche

Am heutigen Prozesstag geht es auch um den Betrug an der FACC in Ried. Die Täter hatten sich 2016 in Mails als die Firmenchefs ausgegeben und die Überweisung von 54 Millionen Euro auf ausländische Konten veranlasst. Den Mitarbeitern wurde – wie bei dieser Betrugsmasche üblich – vorgegaukelt, dass es sich um eine streng vertrauliche Transaktion handelt.