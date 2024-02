Lautstarke Fan-Massen bahnen sich Weg zum Derby!

Die Brisanz des Duells, in dem es nicht nur um die Vorherrschaft in Wien, sondern auch um die Qualifikation für die Meistergruppe der Bundesliga geht, zeigte sich in den lautstarken Gesängen der Fans sowohl von Rapid als auch von der Austria. Und was in Zeiten wie diesen wohl auch herauszuheben ist: Zumindest der Vorlauf zum Derby scheint friedlich abgelaufen zu sein …