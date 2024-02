„Es ist das größte Spiel in meiner Karriere!“

Seit Sommer 2017 ist er Teil der Profis, am Sonntag hat das Warten endlich ein Ende, kommt er nach zwölf Derbys auf der Bank erstmals zum Einsatz. „Ich bin hier groß geworden - es ist das bisher größte Spiel in meiner Karriere, ein absoluter Kindheitstraum geht für mich in Erfüllung!“, strahlt Mirko Kos. Der nach sehr starken Leistungen gegen Hartberg sowie Altach auch gegen Rapid zwischen den Pfosten stehen wird. „Der Adrenalinlevel ist sehr hoch - vor allem wenn du vor dem Block West spielst. Das ist schon ein extrem geiler Reiz und gibt dir einen enormen Push.“