Südtirol, BW Linz und VSV fixieren Play-off-Einzug

Goldtor von MacPherson

In Villach ging es im direkten Duell um Rang sechs, und dementsprechend motiviert gingen beide Teams zur Sache. Auf Highlights in Form von Toren warteten die 3.399 Anhänger aber fast vergebens. Einzig Dylan MacPherson konnte sich in der 28. Minute in die Schützenliste eintragen und avancierte damit zum Matchwinner der Kärntner, die sich entscheidend um drei Punkte von den Tirolern absetzten. Weiter ging damit eine Serie, auch im vierten Spiel der beiden Teams in der laufenden Saison behielt das Heimteam die Oberhand. Die Innsbrucker müssen in den Pre-Play-offs ihr Glück versuchen.