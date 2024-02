Toppmöller: „Habe versucht, Sasa zu trösten“

„Ich habe versucht, ihn zu trösten, habe ihn in den Arm genommen“, erklärt Toppmöller. Der Verein gebe Kalajdzic jetzt natürlich die bestmögliche Unterstützung. Allerdings liege es am 26-Jährigen nach dem erneuten Rückschlag so schnell und noch besser zurückzukehren.