Hummels tobt im TV: „Die haben sich totgelacht“

Wütendes Posting

Kurz darauf legte der Innenverteidiger via X nach. „Was für ein Witz-Elfer. Schon wieder! Ich kann nicht glauben, dass es Entscheidungen wie heute oder gegen Chelsea oder PSG mit dem VAR geben kann“, schrieb der 35-Jährige. Das Rückspiel steigt am 13. März in Dortmund.