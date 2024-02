Rote Freundschaft | Nicht sozialdemokratisch

Rote Freundschaft. Eh alles paletti bei den Roten, es hat sich, so die Botschaft eines Auftritts von Parteichef Babler und SPÖ-Gewerkschaftschef Muchitsch am Dienstag, eh wieder alles in Wohlgefallen aufgelöst. Oder doch nicht? Jahrzehntelang galten die Schwarzen als die größten Streithansln. Es begann traditionell mit dem Dreikönigstreffen im Salzburger Maria Plain. Dort sollten die Parteigranden auf das beginnende Jahr eingestimmt werden. Was nach außen drang war allerdings in aller Regel ein vielstimmiges, dissonantes Konzert, kaum besser als die sprichwörtliche Katzenmusik. Die dann stets auch übers ganze Jahr zu hören war: Gerangel unter den Bünden, Querschüsse gegen die jeweiligen Parteichefs, die dann stets auch nach ersten Misserfolgen in die Wüste geschickt wurden. Die Sozialdemokraten dagegen verschanzten sich in ihrer roten Wagenburg und simulierten wenigstens rote Freundschaft. Doch damit ist allerspätestens seit dem unrühmlichen historischen 1. Mai 2016 Schluss, als Parteichef und Bundeskanzler Werner Faymann von einem Teil seiner Genossen aus den Ämtern gebuht wurde. Seither kommt die Partei nicht mehr zur Ruhe.