„Rasante Entwicklung“: Campbell auf Erfolgswelle

Umstellung nach Wechsel

Die Neuregelung des Alltags sei nach dem Wechsel von Altach im Winter samt Abschied vom elterlichen Zuhause und dem Ende ihrer Vollzeit-Berufstätigkeit die größte Umstellung gewesen. „Mit der Umstellung ist es mir aber besser gegangen, als ich es mir vorgestellt hatte“, so Campbell. In der Liga sei das Tempo viel höher, die Qualität viel besser, und auch körperlich gehe es viel robuster zur Sache als in der österreichischen Bundesliga. In Freiburg hat sie sich schnell einen Stammplatz ergattert. „Ich versuche, so viel Positivität in die Mannschaft zu bringen wie möglich“, erläuterte die Angreiferin. Das kann sie auch im Nationalteam.