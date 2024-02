Helm folgt bei „Jungveilchen“ auf Pogatetz

Nachdem Oliver Glasner beim englischen Premier-League-Klub Crystal Palace vorgestellt wurde, war auch eine weitere Personalentscheidung nur noch eine Frage der Zeit. Was die „Krone“ schon am Sonntag berichtete, wurde laut „Krone“-Infos jetzt auch mit der Vertragsunterschrift fixiert. Stephan Helm folgt bei den Young Violets auf Emanuel Pogatetz, der ebenfalls nach England übersiedelte, dort in den Trainerstab von Glasner eingebunden werden soll.