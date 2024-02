Nawalnys Ehefrau zu Gast bei Außenministertreffen

Mehr als 150 Haftstrafen für öffentliches Gedenken an Nawalny

Seitdem versammeln sich weltweit Menschen zu öffentlichen Trauerkundgebungen an Denkmälern für Opfer politischer Repression und zünden Kerzen an - auch in Russland. Allein in St. Petersburg wurden am Wochenende 154 Menschen wegen Verstößen gegen die strengen russischen Versammlungsgesetze zu bis zu zwei Wochen Haft verurteilt.