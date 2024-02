Mirna Jukic kämpft im TV-Studio mit den Tränen

Tatsächlich bietet Jukics sportliche Laufbahn viel Stoff für allerhand Dokus, vielleicht sogar Spielfilme. Als 13-jährige Tochter einer Flüchtlingsfamilie nach Österreich gekommen, schwamm sie sich als 16-Jährige schon zu „Österreichs Sportlerin des Jahres“ - zwei weitere dieser Titel sollten folgen, 208 und 2009. Viermal staubte sie den Europameistertitel ab. Den vielleicht emotionalsten Triumph ihrer Karriere - der ihr auch 16 Jahre danach noch dezente Feuchtigkeit in die Augen zaubert - erlebte sie 2008, also sie in Peking Olympia-Bronze holte. „Eine Olympiamedaille ist das Größte, was man sich als Sportler vorstellen kann“, sagt sie in einer zugespielten Doku für die 1000. „Sport am Sonntag“-Sendung.