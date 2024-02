Vanessa Herzog in Calgary über 1.000 m WM-Siebente

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat am Samstag bei den Einzelstrecken-Weltmeisterschaften in Calgary über 1.000 m mit Rang sieben gut abgeschnitten. Nachdem sie am Vortag über ihre favorisierten 500 m von einer Magen-Darm-Erkrankung geschwächt nur Elfte geworden war, kam sie auf dem bekannt schnellen Eis der Olympia-Anlage über die doppelte Distanz auf 1:14,27 Min. Auf Bronze der Niederländerin Jutta Leerdam fehlten Herzog 0,99 Sekunden.