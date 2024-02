Radar-Pfusch auf Österreichs höchster Passstraße

Alles begann mit einer Radarstrafe, die Thomas Zimmer aus Saarbrücken (D) im Juni 2023 auf der Großglocknerstraße in der Kärntner Gemeinde Heiligenblut kassierte. „Wenige Tage später erhielt ich dann einen Brief von der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau mit einer Strafverfügung in Höhe von 210 Euro“, erzählt der leidenschaftliche Motorradfahrer der „Krone“. Denn der Deutsche soll die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h um 35 km/h überschritten haben.