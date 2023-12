Zehn Fragen zum Superwahljahr 2024

Die Wahlen zum Europaparlament, unsere Nationalratswahl und Landtagswahlen in Vorarlberg und der Steiermark. In Ausblicken auf das kommende Politikjahr und den Wahlkalender hat schon fast jeder über die jeweiligen Ergebnisse spekuliert. Gehen wir die Sache also lieber mit den offenen Fragen an.