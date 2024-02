Frans Krätzig: „Ich schaue zu David Alaba auf!“

Im Sommer hast du den Sprung zu den Bayern-Profis geschafft und im September auch dein Bundesliga-Debüt gegen Bochum gefeiert! Wie waren deine Eindrücke?

Ich war bei der Einwechslung schon sehr angespannt. Wenn du in so einer neuen Situation vor 75.000 Fans locker oder lässig wärst, dann müsstest du zum Arzt gehen. Ich habe es dennoch sehr genossen. Für mich ging ein riesiger Traum in Erfüllung.