60. Priesterjubiläum von Alois Kothgasser

Vor 60 Jahren wurde Alois Kothgasser in Turin zum Priester geweiht. Er studierte Theologie und Philosophie in Turin und Rom, war Professor und Rektor in Benediktbeuern. Danach diente er als Bischof von Innsbruck und später als Erzbischof von Salzburg bis 2013. Nach seiner Emeritierung lebte er in einem Kloster in Tirol. An seinem 85. Geburtstag im Mai 2022 kündigte er an, nach Salzburg zurückzukehren, wo er jetzt im Priesterseminar der Erzdiözese lebt.