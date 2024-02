Sofortiger Rückzug! Nächste Trennung bei Hamilton

Das kommt überraschend! Nur wenige Tage vor dem Saisonstart am 17. und 18. Februar in Saudi-Arabien steigt das Team, das 2022 sogar den WM-Titel holen konnte, aus der aufstrebenden Rennserie mit Elektro-SUVs aus. Hamilton war - wie übrigens auch Ex-Mercedes-Rivale Nico Rosberg - von Beginn an als Teambesitzer in der Serie engagiert.