Opernball: Logen-Eklat um Heino vor ORF-Interview

Netrebko „zickig“

Nicht ganz so lustig ging es in der Künstlerloge im 1. Rang phasenweise zu. Hinter vorgehaltener Hand wurde von einer „zickigen“ Anna Netrebko berichtet. Ob es wirklich am Auftritt von Kollegin Elīna Garanča lag, wie die Kiebitze es sich in den engen Gängen der Oper erzählten? Es blieb das Geheimnis dieser Ballnacht.