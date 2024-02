Leere Logen, Chaos: Was die TV-Zuseher nicht sahen

Der Wiener Opernball ging Donnerstagnacht zum 66. Mal über die Bühne. Mehr als 5000 Gäste feierten ein rauschendes Fest, auch wenn dieses Jahr der Andrang nicht ganz so groß war wie man es vom Ball der Bälle gewohnt ist. „Krone“-Adabei-Chef Norman Schenz und „Adabei“-Moderatorin Sasa Schwarzjirg ließen am Morgen danach mit Jana Pasching den Ball der Bälle noch einmal Revue passieren und erzählen, was sich abseits der TV-Kameras abgespielt hat.