Feller verkauft seine Ski jetzt im Teleshopping

„Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Manuel Feller, ich begrüße Sie recht herzlich zum Atomic Pro Shopping“, so der ÖSV-Star am Freitagabend in einem Video auf Instagram. „Entschuldigen Sie bitte meine Stimme, aber ich habe schon eine Telefonate hinter mir. Wir verkaufen einen Ski nach dem anderen. Das ist aber auch kein Wunder, wenn Sie sich dieses Schmuckstück anschauen.“