Wolfsberger AC gegen Rapid - ab 14.30 Uhr LIVE

Während der WAC sein erstes Pflichtspiel in diesem Jahr absolviert, hat Rapid mit dem 3:1 in der Vorwoche im Cup-Viertelfinale gegen den SKN St. Pölten bereits ein Bewerbsmatch in den Beinen, was laut Klauß ein Vorteil sein könnte. Gegen den Zweitligisten verschlief Rapid die Anfangsphase, nun hofft Klauß auf einen „Lerneffekt“.