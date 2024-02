Bergdoktor aus Ehrwald Protagonist in Doku-Soap

Als SAT 1 im vergangenen Sommer auf ihn zukam, ob er in der neuen Doku-Soap „Die Urlaubs-Docs“ eine Hauptrolle spielen wolle, war er zunächst skeptisch. Doch dann sagte Dr. Stefan Kewitz, Bergrettungs-, Sprengel- und Notarzt in Ehrwald, zu. Und so „flimmert“ er nun regelmäßig in der von Montag bis Freitag um 17 Uhr laufenden Serie über die Bildschirme - als Urlaubs-Doc bzw. Bergdoktor im Außerfern.