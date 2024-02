Deindustrialisierung: Zurück ins 17. Jahrhundert?

Ein Gespenst geht derzeit um in Europa: das Gespenst der Deindustrialisierung. Dagegen verbünden sich wirtschaftsliberale Professoren, Unternehmenssprecher und bürgerliche Parteien. Die Furcht: Die „große“ Industrie könnte sich aus den Ländern Europas zurückziehen. Wohin? Nach Asien natürlich, wobei es schon nicht mehr so genau darauf ankommt, in welchen Teil dieses Kontinents. Überall dort - so der europäische Blick - betreiben endlose, bienenfleißige Armeen riesige Industrie-Konglomerate, die von der Büroklammer bis zum Großkraftwerk alles Mögliche herstellen.