Daten von 33 Millionen Franzosen abgegriffen

Mehr als 33 Millionen Menschen in Frankreich sind von einer Hacker-Attacke gegen zwei Dienstleister des Krankenversicherungswesens betroffen. Dabei gehe es um Name und Geburtsdatum, die Sozialversicherungsnummer sowie den Namen der gewählten Zusatzkrankenversicherung, teilte die Datenschutzbehörde CNIL am Donnerstag mit.