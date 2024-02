Linzer haben bei jedem Wellengang den Durchblick

Diese Gedanken ließen ihn nicht mehr los. 2014 war der erste Prototyp von Biancale fertig, der aber noch nicht funktionierte. Drei Jahre später hatte er dann ein meerestaugliches System samt Software beisammen, das seither ständig verbessert wird. Heute sind 60 Mitarbeiter bei SEA.AI beschäftigt, aufgeteilt auf die Zentrale in Linz und auf Standorte in Wien, Frankreich, Portugal und in den USA.