Nach Ärger in Hongkong: Messi wieder auf dem Platz

Nach dem Ärger in Hongkong um sein Fernbleiben bei einem Testspiel hat der argentinische Weltmeister Lionel Messi bei einer weiteren Partie in Tokio immerhin eine gute halbe Stunde gespielt. Der mehrmalige Weltfußballer wurde am Mittwoch beim Aufeinandertreffen seines Klubs Inter Miami gegen Vissel Kobe in der zweiten Hälfte eingewechselt. Die Partie endete 0:0, im Elfmeterschießen siegte Kobe mit 4:3. Messi schoss keinen Elfmeter.