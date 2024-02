PR-Desaster: Vertragsbruch nach Spiel ohne Messi?

Hongkongs Sportminister Kevin Yeung hat eine Erklärung dafür gefordert, dass Lionel Messi beim Freundschaftsspiel zwischen Inter Miami und den Hong Kong Allstars nur auf der Bank saß. Yeung erklärte am Montag auf einer Pressekonferenz, Messi sei vertraglich dazu verpflichtet gewesen, mindestens 45 Minuten zu spielen, sofern keine Sicherheits- oder Gesundheitsbedenken bestünden. Am Sonntag in Hongkong hatte Messi zum Unmut der 38.000 Zuschauer nicht gespielt.