Bayern zittert vor Liga-Kracher um Manuel Neuer

Duo wohl rechtzeitig fit

Immerhin sieht es danach aus, als ob die zuletzt angeschlagenen Joshua Kimmich und Dayot Upamecano am Samstag gegen Leverkusen im Kader stehen, beide konnten am Mittwoch mittrainieren. Laut „Bild“ dürfte dann auch Min-jae Kim dabei sein, er schied am Dienstag mit Südkorea aus dem Asien-Cup aus und soll in den nächsten Stunden nach München zurückkehren.