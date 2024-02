Dani Alves drohen neun Jahre im Gefängnis

Der 126-malige Nationalspieler der Selecao sitzt in Barcelona bereits seit Jänner vorigen Jahres in Untersuchungshaft. Alves wurde von einer Frau angezeigt. Die damals 23-Jährige wirft ihm vor, sie am 30. Dezember 2022 in einem Nachtclub in Barcelona zum Sex gezwungen zu haben. Am 20. Jänner wurde Alves bei einem Besuch in Katalonien verhaftet. Bis zur Festnahme hatte er in Mexiko beim Club UNAM Pumas gespielt.