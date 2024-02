Warnung: Sturmböen mit rund 110 km/h stehen bevor

Slowaken noch immer in Bergnot

Das Unwetter hat in manchen Gebieten auch schon für gefährliche Situationen gesorgt. Etwa am Großglockner. Dort gerieten zwei Bergsteiger Sonntagabend bei einem Steinschlag in Not. Die beiden Slowaken waren gerade in der Nordwand, als es zu dem Zwischenfall kam. Sie wurden verletzt. Sofort begab sich ein Rettungsteam zu ihnen. Aufgrund des starken Windes musste die Bergung mit dem Hubschrauber jedoch abgebrochen werden. Am Montag begann bei Tagesanbruch ein weiterer Rettungsversuch.