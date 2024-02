„Hoffen auf Fan-Gebete“: Priester heiß auf EM

Österreichs Nationalteam startet zuversichtlich in die am Dienstag beginnende Priester-Fußball-EM in Shkodra. Nachdem am Ende des Vorjahres-Turniers in Rumänien der zehnte Rang herausgeschaut hat, soll heuer in Albanien um den Titel mitgespielt werden, hieß es am Sonntag in einer Aussendung. Geistliche aus dem gesamten Bundesgebiet versammelten sich deshalb zuletzt - zusammengetrommelt von Kapitän und Tormann Hans Wurzer - regelmäßig zum Training im niederösterreichischen Mostviertel.