Strahlender Held 1991 war natürlich Stephan Eberharter mit seinen Goldenen im Super-G und in der Kombi. „Für die Öffentlichkeit waren meine Erfolge eher überraschend“, erinnert sich der „Krone“-Kolumnist. „Aber ich wusste, dass das mein Berg ist. Am Abend vor dem Super-G hab ich mir beim Einschlafen gesagt: ,Und morgen holst du dir diese Goldene!‘“ Auch Helmut Höflehner weiß: „Eine Heim-WM als österreichischer Skifahrer - so eine Chance bekommt man nur einmal im Leben.“ Und in seinem Fall verlief der Tag X ja leider nicht nach Wunsch. Als einer der Topfavoriten in der Abfahrt stieg sich der Steirer beim Start auf die Ski, die Medaillenchance war damit dahin. „Das hat schon wehgetan.“