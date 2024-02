Mit der „Krone“ für die Ski WM 2025 qualifizieren!

Unter dem Motto „Ein Berg - alle Bewerbe“ werden sämtliche Rennen auf dem Zwölferkogel in Hinterglemm ausgetragen, der alle WM-Pisten mit nur einem Zielraum für alle Disziplinen, vereint. Die besten Skifahrerinnen und Skifahrer der Welt werden in elf packenden Entscheidungen um die begehrten WM-Medaillen kämpfen, wobei die Damen am legendären 12er Kogel die Wettkämpfe eröffnen.