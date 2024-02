Sam Weissborn greift in Montpellier nach 1. Titel

Österreichs drittbester Tennis-Doppelspieler Sam Weissborn hat sich am Freitag zum dritten Mal in seiner Karriere für ein Endspiel auf der ATP-Tour qualifiziert. Mit seinem französischen Partner Albano Olivetti besiegte er im Halbfinale des ATP250-Turniers in Montpellier das Duo Robin Haase/Petr Nouza (NED/CZE) mit 7:6(6),7:6(4). Das als Nummer vier gesetzte Duo trifft nun auf die topgesetzten Franzosen Sadio Dombia/Fabien Reboul oder Llyod Glasspool/Henry Patten (GBR-3).